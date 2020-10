Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes voit un CA Non-IFRS entre 4,44-4,46 milliards d'euros en 2020 Reuters • 22/10/2020 à 07:10









22 octobre (Reuters) - DASSAULT SYSTÈMES DAST.PA : * RÉSULTAT NET (IFRS) AU T3 EUR 91,0 MLNS VERSUS EUR 136,9 MLNS IL YA UN AN * CONFIRMATION DE L'OBJECTIF DE BNPA NON-IFRS 2020 COMPRIS ENTRE 3,70 ET 3,75 EUROS, SOIT 3% À 5% DE CROISSANCE À TAUX DE CHANGE CONSTANTS * CROISSANCE ORGANIQUE DE 4% DU CHIFFRE D'AFFAIRES RÉCURRENT NON-IFRS AU 3ÈME TRIMESTRE ET POUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE L'EXERCICE * 3ÈME TRIMESTRE 2020 : BNPA NON-IFRS DE 0,80 EURO ET MARGE OPÉRATIONNELLE NON-IFRS DE 28,2%, RESPECTIVEMENT DANS LA FOURCHETTE HAUTE ET SUPÉRIEURE AUX OBJECTIFS * RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (IFRS) AU T3 EUR 124,7 MLNS VERSUS EUR 192,3 MLNS IL Y A UN AN * S'ATTEND À UNE BAISSE DU CA LICENCES ET AUTRES VENTES DE LOGICIELS NON-IFRS D'ENVIRON -20% À -19% POUR 2020 À TAUX DE CHANGE CONSTANTS * OBJECTIF D'UNE MARGE OPÉRATIONNELLE NON-IFRS COMPRISE ENTRE 29,8% ET 30,0% POUR 2020 * LE CHIFFRE D'AFFAIRES SERVICES NON-IFRS S'INSCRIRAIT EN RECUL EN 2020 DE -9% À -8% * S'ATTEND À UN CA NON-IFRS 2020 ENTRE 4,44 À 4,46 MILLIARDS D'EUROS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur DAST.PA (Rédaction de Gdansk)

