Dassault Systèmes vise une hausse du CA de 3% à 5% en 2026

Dassault Systèmes DAST.PA , a annoncé mercredi s’attendre en 2026 à une croissance de 3% à 5% de son chiffre d’affaires, portée par l’accélération de l’adoption de la souscription et du Cloud.

Sur l'année 2025, le chiffre d'affaires de l'éditeur français de logiciels professionnels s'est élevé à 6,24 milliards d'euros alors que les analystes tablaient sur 6,30 milliards selon un consensus LSEG.

Pour 2026, le groupe vise également une marge opérationnelle comprise entre 32,2% et 32,6%, et un BNPA dilué non-IFRS compris entre 1,30 et 1,34 euro.

