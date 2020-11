Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes vise une croissance annuelle de 13% de son bénéfice par action Reuters • 17/11/2020 à 07:48









PARIS (Reuters) - Dassault Systèmes a actualisé mardi son plan de croissance pluriannuel en déclarant viser désormais une croissance annuelle moyenne d'environ 13% de son bénéfice net par action (BNPA), avec un objectif de 6 euros, pour la période 2020-2024. "(Depuis 2018), nous avons significativement progressé sur les plans financier, commercial et opérationnel, en doublant en cinq ans, entre 2014 et 2019, notre BNPA non-IFRS", déclare le directeur financier, Pascal Daloz, cité dans un communiqué. "En matière de perspectives, nous sommes en mesure de doubler à nouveau notre BNPA non-IFRS et de le porter à environ 6 euros par action en 2024", ajoute-t-il. "Les hypothèses qui sous-tendent nos objectifs à cinq ans comprennent une progression du chiffre d'affaires non-IFRS d'environ 10% à taux de change constants." (Rédaction de Paris)

