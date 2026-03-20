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Dassault Systèmes : vers le re test du plancher des 16E du 17 février
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 15:10

Dassault Systèmes retombe sous le fragile support court terme des 17,8E et renoue avec le plancher intraday du 11/02 (17,15E).
Dassault Systèmes se retrouve à -28% en 2026 et ramené presque 9 ans en arrière.
Rappel : sous 16E (plancher du 16 février, le support suivant serait le plancher des 15,36E du 24 juillet 2017... puis viendrait le comblement du "gap" des 14,28E du 1er février 2017.

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DASSAULT SYSTEMES
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1 commentaire

  • 15:24

    de profundis

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