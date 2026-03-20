Dassault Systèmes : vers le re test du plancher des 16E du 17 février
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 15:10
Dassault Systèmes se retrouve à -28% en 2026 et ramené presque 9 ans en arrière.
Rappel : sous 16E (plancher du 16 février, le support suivant serait le plancher des 15,36E du 24 juillet 2017... puis viendrait le comblement du "gap" des 14,28E du 1er février 2017.
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