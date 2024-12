Dassault Systèmes: UniLaSalle rejoint le centre d'excellence information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 11:51









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a annoncé mardi que l'institut polytechnique français UniLaSalle avait rejoint son réseau de centres d'excellence dédiés à l'apprentissage expérientiel continu basé sur sa plateforme de modélisation 3DExperience.



L'établissement devient ainsi le 25ème partenaire à rejoindre le projet dénommé '3DExperience Edu Center of Excellence', qui vise à mettre à disposition des étudiants des expériences d'apprentissage virtuelles/réelles associent 3DExperience à des machines industrielles de pointe.



L'annonce intervient alors qu'UniLaSalle inaugure aujourd'hui à Beauvais, au nord de Paris, son centre Apex UniLaSalle consacré au domaine de l'innovation numérique.





