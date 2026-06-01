Dassault Systèmes : teste le 20E et invalide le signal baissier du 28 mai

Dassault Systèmes (revenu au contact des 20E) invalide le signal baissier du 28 mai, validé par la cassure du plancher des 18,65E (qui coïncidait avec la MM50) du 7 et 9 avril 2025, ce qui l'exposait à une correction jusque sur le "gap" des 17,54E du 13 avril.

Le titre refranchit les 19,65E (MM100) et va devoir affronter le palier de résistance des 20,65E du 27 mai.

Au-delà, Dassault Systèmes visera le comblement du "gap" baissier des 22,23E du 10 février.