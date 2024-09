Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Systèmes: signature du Pacte sur l'IA information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 08:43









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce sa signature du Pacte sur l'IA, une nouvelle initiative de la Commission européenne visant à instaurer de bonnes pratiques et à minimiser les risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle en Europe.



L'éditeur de logiciels d'entreprise explique ainsi 'démontrer son engagement à jouer un rôle proactif en encourageant l'innovation et l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle, suite à l'entrée en vigueur de la loi européenne sur l'IA (IA Act)'.



Cette loi a pour but de stimuler l'utilisation transparente et règlementée des applications fondées sur l'IA en Europe, notamment dans les cas d'utilisation présentant un risque élevé et susceptibles d'altérer la sécurité et les droits des citoyens.





