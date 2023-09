Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes: se replie, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 17:30









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes cède près de 1% à Paris alors que Barclays a réaffirmé aujourd'hui son conseil 'pondérer en ligne' sur le titre avec un objectif de cours ramené de 40 à 37 euros, évaluant le risque concurrentiel qu'impliqueraient des progrès de Veeva pour les perspectives du groupe de logiciels dans les sciences de la vie.



Le broker conclut que le risque de perturbations pour la division Medidata de Dassault n'est pas immédiat, mais prévient que si Veeva devait prendre davantage de parts, Medidata pourrait avoir du mal à continuer à surpasser la croissance du marché.







Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -1.08%