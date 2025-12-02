 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 128,34
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Dassault Systèmes : revient menacer le support des 23,3E
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 10:56

Dassault Systemes revient menacer le récent support historique des 23,3E des 6, 18 et 21 novembre : un triple-bottom est peut-être en train de s'esquisser et le titre pourrait rebondir en direction de la double résistance des 24,25 des 13 et 27 novembre, puis 26,33E, l'ex-plancher du 2 septembre.
En cas de pullback sous la limite supérieure du corridor, le soutien suivant se dessinerait vers 22,2E (plancher induit par la règle du balancier).


Valeurs associées

DASSAULT SYSTEMES
23,5600 EUR Euronext Paris -1,22%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank