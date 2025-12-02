Dassault Systèmes : revient menacer le support des 23,3E
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 10:56
En cas de pullback sous la limite supérieure du corridor, le soutien suivant se dessinerait vers 22,2E (plancher induit par la règle du balancier).
Valeurs associées
|23,5600 EUR
|Euronext Paris
|-1,22%
A lire aussi
-
(AOF) - Casino ( -6,56% à 0,233 euro ) Le titre du groupe de distribution poursuit son repli et chute de près de 78% depuis le début de l'année. La société publiera le 26 février ses résultats annuels. AOF - EN SAVOIR PLUS =/ Points-clés /= , 1 er groupe de proximité ... Lire la suite
-
L'économie mondiale résiste en 2025 malgré le choc des droits de douane américains et les incertitudes politiques, l'OCDE se montrant mardi plus optimiste pour des poids lourds comme les Etats-Unis, la Chine et la zone euro, tout en pointant une "fragilité" accrue. ... Lire la suite
-
Une actualisation de la loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 sera présentée au Parlement "au premier trimestre 2026" et non plus d'ici la fin de l'automne comme prévu initialement, a annoncé mardi la ministre des Armées Catherine Vautrin. "Les textes ... Lire la suite
-
L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a maintenu mardi sa prévision de croissance pour l'économie mondiale en 2025, qui a connu une résilience "surprenante" face aux incertitudes géopolitiques et commerciales. Dans ses dernières prévisions ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer