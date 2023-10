Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systemes: renoue avec les 39E information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 14:08









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes poursuit son rallye haussier amorcé le 23 octobre depuis un plancher de 34E : le cours renoue avec les 39E, ce qui efface en 1 seule semaine toutes les pertes subies depuis le 31 juillet dernier... et il ne manque plus que de 2% de gains pour aller refermer le 'gap' des 39,97E du 24 juillet dernier.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris +2.97%