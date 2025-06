Dassault Systèmes, Renault, Saint-Gobain... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de mai 2025. Le groupe aéronautique a ainsi livré 51 avions commerciaux à 32 clients. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 243 appareils à 61 clients. Comme confirmé au début du mois de mai, Airbus vise environ 820 livraisons d'avions commerciaux en 2025.

Canal +

Le groupe Canal +, en amont de sa première assemblée générale et six mois après sa cotation, indique être en mesure de confirmer ses perspectives 2025 de chiffres d'affaires et d'Ebitda (515 millions d'euros en ligne avec les prévisions). La société table sur une amélioration ponctuelle et significative de la trésorerie, supérieure à 500 millions d'euros en 2025, en amont du projet d'acquisition de MultiChoice group.

Elis

Bpifrance Investissement, membre du conseil de surveillance d'Elis depuis le 9 janvier 2023, représentée par Paul-Philippe Bernier dans cette fonction, a informé la société de sa démission du conseil de surveillance avec effet au 5 juin 2025. Bpifrance Investissement était également membre du comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance. Cette décision fait suite à la cession de 6 900 000 actions Elis, annoncée le 3 juin 2025, et s'inscrit dans le cadre de l'accord de gouvernance conclu entre Bpifrance Investissement et Elis.

Figeac Aéro

Dans le cadre de son plan stratégique, qui vise notamment à développer les usines et les ateliers dédiés, Figeac Aéro a également procédé au recentrage et à la spécialisation de ses filiales de diversification sur les segments porteurs de la défense et de l'énergie. MTI, une filiale du partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique vient de franchir une étape avec l'obtention de la certification ISO 19443, une norme internationale dédiée aux entreprises de la filière du nucléaire civil qui atteste de l'engagement de la société en termes de sûreté et de qualité.

Forsee Power

Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible et réductible, pour ses actionnaires existants et d'un placement global auprès d'investisseurs institutionnels en France et hors de France, en dehors, notamment, des États-Unis d'Amérique, du Canada, du Japon et de l'Australie, d'un montant initialement prévu de 20 millions d'euros.

Getlink

Le mois dernier, Getlink a vu son trafic reculer. Celui du fret s'est affaissé de 4 %, avec 97 125 camions qui ont emprunté le tunnel sous la Manche, tandis que le trafic des navettes passagers n'a reculé que de 1 %, avec un total de 195 294 véhicules de tourisme (voitures, motos, remorques, caravanes, camping-cars et autocars). Entre janvier et mai, le trafic des camions a diminué de 1 %, tandis que celui des véhicules de tourisme a progressé de 3 %.

HighCo

HighCo annonce avoir réalisé, à la suite de la levée des conditions suspensives, la cession définitive de la société High Connexion, détenue jusqu'alors à 51 %, à un groupe d'investisseurs composé, notamment, d'Albarest Partners et de Guillaume Guttin. Le produit de cette cession va permettre à HighCo de réaliser une distribution exceptionnelle de 1 euro par action, sous forme d'acompte sur dividende, dont la mise en paiement sera effectuée le 5 septembre 2025 (date de détachement du coupon le 3 septembre 2025).

Miliboo

Miliboo a fait état de son chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2024-2025, ressortant en déclin de 10% à 38,9 millions d'euros. L'activité à l'international s'affiche en hausse de 10,2% à 6,69 millions. En France, elle recule de 13% à 32,2 millions. "Sur l'exercice 2025-2026, nous restons pour l'instant prudents face à la dynamique molle de marché et nous restons focalisés sur le pilotage rigoureux de nos indicateurs", a indiqué le PDG du groupe, Guillaume Lachenal, également fondateur.

Renault

Renault Group annonce la finalisation de l'acquisition d'une participation minoritaire dans Wandercraft, une société française, spécialiste dans le domaine des exosquelettes robotisés dotés d'IA destinés aux personnes à mobilité réduite, déployant actuellement sa technologie vers des robots mobiles à usage industriel. Cet investissement s'accompagne d'un accord de partenariat visant à développer une famille de robots de nouvelle génération, basés sur la technologie Wandercraft et destinés en premier lieu aux opérations de production de Renault Group.

Saint-Gobain

Après l'assemblée générale des actionnaires du 5 juin, Benoit Bazin, président-directeur général de Saint-Gobain, fait évoluer à compter du 1er juillet 2025 l'équipe dirigeante. Patrick Dupin est nommé directeur général opérations groupe. Il a la responsabilité sur l'ensemble des plateformes d'expertise du groupe – au plan industriel, digital, achats, innovation et offre par ligne de produits – qui guident et soutiennent la performance opérationnelle des pays.

Valneva

Valneva a dévoilé des données positives à six mois pour son essai de phase 2 évaluant l'innocuité et l'immunogénicité de deux différentes doses de son vaccin à injection unique contre le chikungunya, chez 304 enfants. Les résultats ont été en ligne avec les données initiales et une dose complète du vaccin a entraîné une réponse immunitaire plus robuste qu'une vaccination avec une demi-dose chez les enfants âgés d'un à onze ans au 15ème et au 184ème jour.

Vallourec

Vallourec, spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce la finalisation de l'acquisition de la filiale Thermotite do Brasil auprès de Mattr, conformément aux termes de l'accord annoncé le 16 septembre 2024. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de montée en gamme de Vallourec, avec l'intégration d'une expertise technologique différenciante, dans le domaine des revêtements d'isolation thermique pour pipelines.

Verallia

L'offre publique d'achat volontaire déposée par BWGI, visant les actions de Verallia, que BWGI ne détient pas, sans intention de demander la mise en œuvre d'un retrait obligatoire, a été approuvée par l'Autorité des marchés financiers, le 5 juin 2025. BWGI propose 28,30 euros par action Verallia, après déduction du dividende ordinaire de 1,70 euro par action Verallia, versé le 15 mai 2025.

Xilam Animation

Xilam Animation, société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation, annonce que son assemblée générale mixte des actionnaires réunie le 5 juin 2025 a approuvé, conformément aux dispositions de l'article L.421-14 du Code Monétaire et Financier, le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (Compartiment C) vers Euronext Growth Paris.