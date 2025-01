Dassault Systemes: refranchit en force les 34E information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 14:03









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes refranchit en force les 34E et referme le 'gap' des 33,81E du 18 décembre.

Le prochain objectif se situerait vers 35E, ce niveau correspondant à la résistance oblique moyen terme unissant les précédents sommets inscrits à 35,3E(le 11/12) puis 36,65E (fin août).





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES 33,87 EUR Euronext Paris +4,15%