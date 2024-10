Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Systemes: rechute sous 33,65E information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 11:16









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes rechute sous l'ex-support des 33,65E (testé tout au long du mois de juillet) et semble bien parti pour retracer son plancher annuel des 33E des 5 juin et 5 septembre.

En cas d'enfoncement, nouveau potentiel de repli libéré vers 29E (support testé il y 4 ans, le 27/10/2020).





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES 34,13 EUR Euronext Paris -0,64%