Dassault Systèmes réaffirme ses objectifs 2024

(AOF) - L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur a enregistré un bénéfice par action ajusté en croissance de 8% à 0,30 euro au premier trimestre. Il a même augmenté de 12% à taux de change constants. Il a par ailleurs enregistré une progression de 0,1 point de sa marge opérationnelle ajustée à 31,1%.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires du fleuron technologique français a progressé de 5% à 1,5 milliard d'euros. Il a augmenté de 6% à taux de change constants. Le chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels, toujours très suivi, a progressé de 7% à taux de change constants à 219 millions d'euros. Le chiffre d'affaires souscription et support a augmenté de 7%

En Sciences de la vie, le chiffre d'affaires logiciel a baissé de 2% à 285 millions d'euros et représente 21% du chiffre d'affaires logiciel. Comme attendu, le chiffre d'affaires de Medidata s'inscrit en léger repli.

"La société avait été sévèrement sanctionnée en février dernier après la déception sur Medidata qui avait éclipsé les performances très solides des autres marques", rappelle Invest Securities.

"Pour Medidata, nous constatons des améliorations qui plaident en faveur d'un retour de la croissance au second semestre grâce, d'une part, à la stabilisation du marché des essais cliniques et, d'autre part, une hausse des prises de commandes et des succès commerciaux qui se concrétisent", a commenté le directeur financier, Rouven Bergmann.

Objectifs 2024 confirmés

Le bénéfice par action est ainsi anticipé en croissance de 10% à 12% à taux de change constants entre 1,29 et 1,31 euros et le chiffre d'affaires entre 6,35 et 6,425 milliards d'euros, en progression de 8% à 10% à taux de change constants.

Le chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels est prévu au mieux en croissance de 2% à 5%, toujours à taux de change constants, et celui des souscriptions et du support de 10% à 11%. Dassault Systèmes cible enfin une marge opérationnelle ajustée entre 32,5% et 32,8%.

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.