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Dassault Systèmes plie, Morgan Stanley s'inquiète des perspectives
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 12:19

Le titre Dassault Systèmes accuse mardi l'un des plus forts replis du SBF 120, pénalisé par l'abaissement du conseil des analystes de Morgan Stanley qui se montrent prudents sur les perspectives de l'éditeur de logiciels de conception, notamment spécialisé dans les outils de jumeaux numériques.

Vers 11h45, l'action du pionnier des environnements virtuels 3D collaboratifs recule de 1,2%, quand le SBF avance lui de 0,6%.

Dans une note sectorielle diffusée dans la matinée, les analystes de la banque américaine indiquent avoir dégradé la valeur "pondération en ligne" contre "surpondérer" et abaissé leur objectif de cours à 23,25 euros contre 28,25 euros auparavant.

De leur point de vue, l'environnement actuel signifie que le groupe a peu de chances de dépasser les attentes en 2026.

Encore des incertitudes, même après le repli du secteur

S'ils reconnaissent la valeur stratégique de Dassault Systèmes, ils préfèrent revoir à la baisse leurs perspectives de croissance à court et moyen terme, en raison des incertitudes à la fois économiques et géopolitiques.

Certes, les produits de l'entreprise sont relativement peu exposés à l'intelligence artificielle (IA), souligne Morgan Stanley, mais les performances de sa filiale spécialisée dans les sciences de la vie Medidata restent irrégulières, ce qui exclut une reprise rapide de l'activité, tandis que la transition vers un modèle d'abonnement ajoute également de l'incertitude sur la croissance future, poursuit la firme new-yorkaise.

En conséquence, les analystes adoptent désormais une position plus prudente sur l'action, en ligne avec son approche sur le secteur européen des logiciels dans son ensemble.

Le titre accuse désormais une baisse de près de 24% depuis le début de l'année.

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DASSAULT SYSTEMES
18,0350 EUR Euronext Paris -2,09%
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