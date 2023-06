Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes: petite incursion sous les 40E information fournie par Cercle Finance • 09/06/2023 à 10:19









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes effectue une petite incursion sous les 40E et valide l'ébauche d'un beau 'rounding-top' sous les 42E.

Une accélération baissière est sur le point de s'enclencher en direction de 37,98E ('gap' du 19 mai) puis 36E, conjonction d'un palier de soutien court terme et d'un support oblique moyen terme.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -1.41%