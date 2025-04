Dassault Systèmes: partenariat prolongé avec Airbus information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 15:35









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes et Airbus indiquent prolonger leur partenariat stratégique de longue date par un nouvel accord qui 'place la plateforme 3DEXPERIENCE au coeur de la gestion du cycle de vie de tous les futurs programmes d'Airbus, qu'ils soient civils ou militaires'.



Ainsi, plus de 20.000 utilisateurs issus de l'ensemble des secteurs d'Airbus et de sa chaîne de valeur collaboreront grâce aux jumeaux virtuels de Dassault Systèmes, afin de gagner en efficacité, réduire les cycles de développement et maîtriser les coûts.



Cette initiative concernant tous les futurs programmes d'avions civils et militaires, ainsi que d'hélicoptères, 'marque une étape décisive dans la transformation numérique d'Airbus et la préparation de la prochaine génération de produits aéronautiques'.





