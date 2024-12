Dassault Systèmes: partenariat Medidata-ClinChoice prolongé information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 11:18









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a annoncé jeudi que sa filiale de sciences de la vie Medidata avait renouvelé son partenariat avec ClinChoice, un spécialiste américain de la découverte de candidats médicaments pour des tiers (CRO).



Dans le cadre de ce nouvel accord, ClinChoice utilisera la plateforme de Medidata afin de rationaliser la gestion des données issues de ses études et à améliorer l'efficacité de ses essais cliniques.



ClinChoice prévoit également d'avoir recours à la solution 'Clinical Data Studio' de Medidata afin d'accroître ses capacités en matière de gestion de la qualité des données grâce à l'IA.



Dassault Systèmes rappelle que ClinChoice utilise les outils de Medidata depuis 2011.





