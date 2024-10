Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Systèmes: objectif de croissance abaissé pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 08:50









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes confirme son objectif de BNPA pour l'année 2024 à 1,27-1,30 euro, mais abaisse celui de croissance du chiffre d'affaires total, de 6-8% à 5-7%, afin de refléter l'attentisme des clients ainsi que la contraction du marché automobile.



Pour les neuf premiers mois de l'année, l'éditeur de logiciels d'entreprise publie un BNPA non-IFRS de 0,89 euro, en hausse de 8% à taux de change constants, mais avec une marge opérationnelle non-IFRS à 30,2% contre 31% sur la même période de 2023.



Toujours à taux de changes constants, son chiffre d'affaires total a augmenté de 4% à 4,46 milliards d'euros, dont un CA logiciel en hausse de 4% à 4,01 milliards, un montant constitué à 82% de revenus récurrents.



En outre, Dassault Systèmes annonce que Snam, opérateur d'infrastructures gazières en Europe, va intégrer sa plateforme 3DEXPERIENCE au coeur d'un nouveau projet de gestion d'actifs mené dans le cadre de sa transition énergétique durable.





