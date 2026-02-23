Dassault Systèmes nomme Pascal Daloz au poste de président-directeur général
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 07:26
Dassault Systèmes annonce que Bernard Charlès a informé le conseil d'administration, samedi et avec effet immédiat, qu'il se retirait de ses fonctions de président du conseil et d'administrateur, pour des raisons personnelles.
Selon l'éditeur de logiciels d'entreprises, Bernard Charlès entend "mettre ses 43 années d'expérience dans l'industrie, ainsi que sa vision de la transformation par l'IA des processus industriels de création et de production, au service de l'économie générative".
En conséquence de ce départ, le conseil a décidé à l'unanimité de nommer Pascal Daloz président-directeur général (PDG) de Dassault Systèmes à compter du 21 février 2026, en accord avec la recommandation du comité des rémunérations et de sélection.
"Notre ambition est claire : mener la transformation de l'IA industrielle grâce aux 3D UNIV RSES. C'est un engagement sur le long terme qui vise à redéfinir l'innovation, les opérations et la compétitivité industrielles à l'ère de l'économie générative", affirme Pascal Daloz.
