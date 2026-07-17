Dassault Systèmes négocierait le rachat d'ArisGlobal pour 2 milliards de dollars

Le groupe français de logiciels serait en discussions pour acquérir l'éditeur de solutions d'essais cliniques ArisGlobal auprès du fonds suédois Nordic Capital, rapporte le Financial Times. L'opération renforcerait la présence de Dassault dans les sciences de la vie.

Les discussions porteraient sur une valorisation d'ArisGlobal d'environ 2 milliards de dollars, sans qu'un accord soit acquis à ce stade. L'opération constituerait la deuxième plus importante acquisition de Dassault Systèmes après le rachat, pour 5,8 MdsUSD, de l'éditeur de logiciels d'essais cliniques Medidata Solutions en 2019.

Basée aux Etats-Unis, ArisGlobal réalise quelque 200 MUSD de chiffre d'affaires annuel, dont environ la moitié provient de services liés à l'intelligence artificielle. Forte de près de 1 300 salariés, la société vend aux entreprises des sciences de la vie des logiciels dédiés à la pharmacovigilance, au développement clinique et à la conformité réglementaire. Nordic en avait pris le contrôle en 2019, avant de renforcer sa participation en 2021 puis d'élargir sa gamme via deux acquisitions en 2023.

Dassault Systèmes, qui avait cherché à se diversifier en misant sur les sciences de la vie, n'a pas totalement réussi son pari avec Medidata, dont les performances n'ont jamais été à la hauteur des attentes. Cette situation a contribué, avec l'irruption de l'intelligence artificielle, à la contreperformance de l'action Dassault Systèmes, qui a perdu plus de la moitié de sa valeur en bourse en 18 mois.