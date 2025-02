Dassault Systèmes: lancement d'une offre avec de l'IA information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 09:33









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes fait part du lancement de '3D UNIV+RSES', une offre qui intègre plusieurs technologies d'IA générative au coeur de la gestion du cycle de vie de la propriété intellectuelle (IPLM) à l'échelle mondiale, au bénéfice de ses clients.



'Cette architecture en constante évolution permettra aux entreprises d'exploiter pleinement leur riche patrimoine de conception 3D, de jumeaux virtuels et de données PLM, dans un nouvel espace de représentation', explique l'éditeur de logiciels d'entreprise.



Il s'agit du premier environnement numérique dédié à l'entraînement de nouvelles catégories d'expérience en tant que service, notamment les expériences génératives, les compagnons virtuels, et les expériences de jumeau virtuel intelligent en tant que service.





