Dassault Systèmes: la hausse continue, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - L'action Dassault Systèmes poursuit sa hausse lundi à la Bourse de Paris alors que JPMorgan a relevé sa recommandation sur la valeur afin de tenir compte des gros contrats récemment remportés par le groupe.



A 12h05, le titre progresse de 2,7%, signant ainsi l'une des meilleures performances de l'indice SBF 120.



JPMorgan, dans une note, explique être passé à 'surpondérer' contre 'sous-pondérer' jusqu'ici, avec un objectif de cours revu à la hausse de 35 à 46 euros, soit un potentiel haussier d'environ 20%.



Dans son étude, l'intermédiaire mentionne l'accord récemment conclu avec Jaguar Land Rover, qui représente selon lui quasiment la même contribution annuelle que celui signé avec Boeing, mais aussi les partenariats scellés avec General Motors ou Apple.



JPMorgan met par ailleurs en évidence la nette sous-performance du titre depuis le début de l'année, avec un gain de 13% quand ses comparables affichent une hausse moyenne de 25%.



Ce constat l'amène à considérer la valorisation du titre comme séduisante, avec un PER 2024 qui ressort aujourd'hui à 28x, loin de son pic de 55x, c'est-à-dire une décote de 10% par rapport aux autres éditeurs de logiciels spécialisés dans la conception.



Dassault Systèmes s'était adjugé près de 12% en Bourse la semaine dernière après avoir relevé ses prévisions de résultats dans un contexte plutôt marqué par les avertissements sur profits.





