(CercleFinance.com) - Dassault Systemes était bien parti ce jeudi, repassant la barre des 40E mais le titre inverse la vapeur en intraday et casse 39E, l'ex-résistance du 24 avril devenue support.

Le titre semble bien parti pour re-tester le récent plancher des 37,75E de la mi-mai.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -2.11%