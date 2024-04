Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Systèmes: hausse de 12% du BNPA trimestriel à TCC information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 09:14









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes publie un BNPA non-IFRS en hausse de 12% à 0,30 euro à taux de change constants, au titre du premier trimestre 2024, avec une marge opérationnelle non-IFRS de 31,1%, en hausse de 50 points de base à TCC, soit supérieure aux objectifs.



Toujours à TCC, une hausse de 7% du CA logiciel, en ligne avec les objectifs, et de 2% du CA prestations de services, ont entraîné une croissance de 6% du chiffre d'affaires total, qui a ainsi atteint tout près de 1,5 milliard d'euros.



Dassault Systèmes confirme ses objectifs non-IFRS pour l'exercice 2024, à savoir un BNPA compris entre 1,29 et 1,31 euro, en hausse de 10 à 12%, et une croissance du chiffre d'affaires total de 8 à 10%.





