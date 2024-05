Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Systèmes: extension du partenariat avec JLR information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce étendre pour cinq ans son partenariat stratégique à long terme avec JLR (Jaguar Land Rover), avec le déploiement de sa plateforme 3DEXPERIENCE dans l'ensemble des programmes automobiles du constructeur britannique.



Plus de 18.000 utilisateurs au sein de JLR, tous secteurs d'activité confondus, ainsi que les fournisseurs, utiliseront ainsi des jumeaux virtuels pour accroître l'efficacité, améliorer la gestion de la production, gagner en rapidité, réduire les déchets et minimiser les coûts.



'La plateforme 3DEXPERIENCE connecte l'ensemble des parties prenantes au sein d'un environnement virtuel collaboratif en s'appuyant sur les innovations technologiques les plus récentes', ajoute l'éditeur de logiciels d'entreprises.





