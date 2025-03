Dassault Systèmes: dividende fixé au titre de 2024 information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 07:30









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce que son conseil d'administration a décidé de proposer aux actionnaires, lors de l'assemblée générale du 22 mai prochain, un dividende de 26 centimes d'euros par action au titre de l'exercice 2024, exclusivement en numéraire.



Pour rappel, l'éditeur de logiciels a engrangé un BNPA en croissance de 7% à 1,28 euro au titre de l'année écoulée. La date de détachement du dividende serait fixée au 26 mai et le dividende serait mis en paiement le 28 mai.



'Dassault Systèmes jouit d'une structure actionnariale unique et solide qui constitue un facteur essentiel de confiance et de sécurité pour notre immense base installée de clients', souligne à cette occasion Bernard Charlès, son président du conseil.





