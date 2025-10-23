Dassault Systèmes : dévisse de -16,5% vers 25E
Le titre fut une des stars du CAC40 post pandémie de Covid (triplement du cours de mars 2020 à fin novembre 2021) mais il ne cesse de glisser depuis le dernier test des 48E fin janvier 2024: aujourd'hui, il dévisse de -16,5% vers 25E et affiche désormais un repli de -24% annuel.
Il efface tous ses gains depuis le 6 avril 2020 et pourrait bien revenir tester le plancher majeur des 21E du 17 mars 2020, puis celui des 19,2E du 3 janvier 2019.
