Dassault Systèmes : dévisse de -16,5% vers 25E
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 11:57

Très lourde sanction pour Dassault Systèmes qui revoit à la baisse de -25% son objectif de croissance du chiffre d'affaires, entre 4 et 6% contre une fourchette précédente entre 6 et 8%.
Le titre fut une des stars du CAC40 post pandémie de Covid (triplement du cours de mars 2020 à fin novembre 2021) mais il ne cesse de glisser depuis le dernier test des 48E fin janvier 2024: aujourd'hui, il dévisse de -16,5% vers 25E et affiche désormais un repli de -24% annuel.
Il efface tous ses gains depuis le 6 avril 2020 et pourrait bien revenir tester le plancher majeur des 21E du 17 mars 2020, puis celui des 19,2E du 3 janvier 2019.

Valeurs associées

DASSAULT SYSTEMES
25,5300 EUR Euronext Paris -15,24%
1 commentaire

  • 12:49

    Plus Bull que ce commentaire me parait difficilement envisageable !!!
    Des copains positionnés en VAD ou bien ?!?
    Sans nuance, incroyablement alarmiste ... affligeant !!!

Signaler le commentaire

