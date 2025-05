Dassault Systèmes: collaboration avec FondaMental information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 10:25









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes et la Fondation FondaMental ont annoncé leur collaboration pour la création d'un entrepôt de données de santé (HDW) national dédié à la psychiatrie à l'échelle nationale.



Cette collaboration s'inscrit dans les priorités de santé publique de la France à l'horizon 2025 pour structurer et exploiter des données cliniques complexes dans un cadre souverain et hautement sécurisé. Il permet aussi d'améliorer la compréhension, le diagnostic et le traitement des troubles psychiatriques.



Dassault Systèmes, à travers sa marque OUTSCALE, répond aux besoins croissants de sécurité des données de santé pour le traitement et l'analyse. Il soutient le travail de la Fondation FondaMental sur des maladies complexes telles que les troubles bipolaires, la schizophrénie, la dépression résistante aux traitements et les troubles du spectre autistique.



'Le cloud souverain OUTSCALE, certifié pour l'hébergement de données de santé et qualifié SecNumCloud 3.2 par l'ANSSI, répond aux plus hauts standards de protection des données sensibles, notamment de santé' indique le groupe.



' Cet entrepôt de données de santé sécurisé ouvre la voie à un nouvel élan collectif autour des données de santé, au bénéfice de tous. Elle incarne une ambition audacieuse : construire, ensemble, une médecine plus personnalisée, prédictive et centrée sur l'humain, pilotée par l'IA et le cloud, véritable modèle de référence pour d'autres institutions qui souhaitent s'engager dans cette transformation ', a déclaré Philippe Miltin, Directeur général d'OUTSCALE de Dassault Systèmes.





