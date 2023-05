Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes: choisi pour un projet de l'UKAEA information fournie par Cercle Finance • 17/05/2023 à 07:35









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce que 3DEXPERIENCE a été sélectionné pour le programme STEP dirigé par l'Autorité britannique de l'énergie atomique (UKAEA) visant à réaliser un prototype de centrale à fusion nucléaire capable d'alimenter le réseau électrique national.



Une fois déployée, la plateforme-phare de l'éditeur de logiciels français accompagnera ce programme de production d'une énergie bas carbone à la fois sûre et durable, en commençant par la réalisation d'un concept de tokamak sphérique d'ici 2024.



'Le déploiement de L'Industry Solution Experience 'Capital Facilities Information Excellence' basée sur la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes contribuera à améliorer la productivité du projet d'environ 15%', affirme le groupe.





