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Dassault Systèmes - CA T1 de 1,13 md d'euros contre 958 mlns un an plus tôt
Reuters23/04/2020 à 07:13

23 avril (Reuters) -

* DASSAULT SYSTEMES - LA POSITION FINANCIÈRE NETTE DE DASSAULT SYSTÈMES S'ÉLÈVE À (2,37) MILLIARDS D'EUROS AU 31 MARS 2020, CONTRE (2,66) MILLIARDS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2019

* DASSAULT SYSTEMES - CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL IFRS AU T1 EUR 1,13 MILLIARDS VERSUS EUR 958,9 MILLIONS L'ANNÉE PASSÉE

* DASSAULT SYSTEMES - SUR COVID-19: VOIT IMPACT PLUS IMPORTANT AU T2; NOTRE SCÉNARIO DE PRÉVISION ENVISAGE UNE REPRISE PROGRESSIVE AU COURS DU T3 ET DU T4 - DIRECTEUR FINANCIER

* DASSAULT SYSTEMES - RÉSULTAT OPÉRATIONNEL IFRS AU T1 EUR 151,0 MILLIONS VERSUS EUR 215,8 MILLIONS L'ANNÉE PASSÉE

* DASSAULT SYSTEMES - RÉSULTAT NET IFRS AU T1 EUR 109,2 MILLIONS VERSUS EUR 158,0 MILLIONS L'ANNÉE PASSÉE

* DASSAULT SYSTEMES - FIN T1, LE FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION À 458,1 MILLIONS D'EUROS VERSUS 488,5 MILLIONS D'EUROS L'ANNÉE PASSÉE

* DASSAULT SYSTEMES - PROPOSITION PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UN DIVIDENDE DE 0,70 EURO AU TITRE DE L'EXERCICE 2019

* DASSAULT SYSTEMES VOIT CHIFFRE D'AFFAIRES AU T2 ENTRE EUR 1,04 MILLIARDS ET EUR 1,07 MILLIARDS ; EXERCICE 2020 ENTRE EUR 4,50 MILLIARDS ET EUR 4,55 MILLIARDS

* DASSAULT SYSTEMES VOIT MARGE OPÉRATIONNELLE NON-IFRS AU T2 ENTRE 25,0% ET 26,5% ; EXERCICE 2020 D'ENVIRON 29,5%

* DASSAULT SYSTEMES VOIT CROISSANCE DU BNPA AU T2 ENTRE -12% ET -6% ; EXERCICE 2020 ENTRE +0% ET +2%

* DASSAULT SYSTEMES - PERSPECTIVES FINANCIÈRES NON-IFRS 2020 : OBJECTIF DE STABILITÉ DU BNPA ANNUEL D'ENVIRON 3,65 EUROS

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur DAST.PA

(Rédaction de Paris)

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