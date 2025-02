Dassault Systemes: bondit de +5% vers 39,40E, projets 'I.A' information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 12:24









(CercleFinance.com) - Dassault Systeme annonce de meilleurs résultats qu'attendu et bondit de +5% vers 39,40E.

L'éditeur de logiciels dévoile des projets dans 'I.A' (qui peut ignorer cette branche d'activité dans le monde de l'informatique ?), ce qui dope également le cours.

Après le 'trou d'air' vers 37E de lundi matin ('gap' sous 37,8E), Dassault Systeme matérialise un improbable 'avalement haussier' et s'apprête à retracer la résistance des 40,2E du 23 mai ou des 5 et 8 avril 2024





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES 39,88 EUR Euronext Paris +6,75%