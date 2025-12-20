 Aller au contenu principal
"Cold case" en Isère: un homme écroué pour un meurtre commis en 2002
information fournie par AFP 20/12/2025 à 12:16

Un homme de 50 ans a été mis en examen et écroué pour un meurtre commis en 2002 à Seyssuel, en Isère, a indiqué le parquet de Nanterre ( AFP / Bertrand GUAY )

Un homme de 50 ans a été mis en examen et écroué pour un meurtre commis en 2002 à Seyssuel (Isère), a indiqué samedi le parquet de Nanterre sollicité par l'AFP, confirmant une information du quotidien Le Progrès.

Le suspect avait été interpellé le 4 décembre à Décines-Charpieu (Rhône) par les gendarmes de la section de recherches de Grenoble, avant d'être mis en examen le 9 décembre et placé en détention provisoire, indique le ministère public.

Alors que le meurtre remonte à 23 ans, le dossier, repris par le pôle des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE), ou pôle "cold cases" de Nanterre, a avancé après l'analyse de l'ADN présent sur un scellé.

L'ADN était situé sur un mégot de cigarette, et la personne mise en examen n'a pas avoué les faits, précise une source proche du dossier.

La victime est un artisan âgé de 60 ans qui venait de prendre sa retraite, tué d'un coup de chevrotine dans le dos alors qu'il fermait ses volets, selon Le Progrès.

