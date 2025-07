Dassault Systèmes: BNPA trimestriel pénalisé par les changes information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 08:00









(Zonebourse.com) - Dassault Systèmes publie un BNPA non-IFRS de 0,30 euro pour le deuxième trimestre 2025, en baisse de 1% au total mais en hausse de 4% à changes constants, avec une marge opérationnelle non-IFRS en recul de 0,6 point à 29,3%, grevée pour 0,5 point par les changes.



En ligne avec ses objectifs, son chiffre d'affaires total a progressé de 6% en non-IFRS et à changes constants à 1,52 milliard d'euros, dont un CA logiciel en croissance de 6% à 1,37 milliard, ce dernier étant composé à 80% de revenus récurrents.



'Notre performance dans les industries manufacturières a été résiliente, portée notamment par SIMULIA, ENOVIA et CATIA qui demeurent solides', met en avant Rouven Bergmann, son directeur général adjoint en charge des finances.



Dassault Systèmes maintient pour l'ensemble de 2025 ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires entre 6 et 8%, avec un BNPA en hausse de 7 à 10% à changes constants, tout en mettant à jour ses hypothèses de taux de change pour le second semestre.





