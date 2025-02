Dassault Systèmes: BNPA accru de 7% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes dévoile un BNPA en croissance de 7% (+9% à taux de changes constants) à 1,28 euro au titre de l'année 2024, conformément à sa fourchette-cible de 1,27-1,30 euro, malgré une marge opérationnelle non-IFRS en repli de 0,4 point à 31,9%.



A 6,21 milliards d'euros, le chiffre d'affaires de l'éditeur de logiciels d'entreprise a augmenté de 4% en données totales et de 5% à taux de changes constants (soit le bas de sa dernière fourchette-cible de 5-7%), avec une croissance de 6% du chiffre d'affaires logiciel.



'2024 a été une année de succès face à la concurrence, portée par l'expansion de la 3DEXPERIENCE à travers les industries, les domaines et les zones géographiques', commente Rouven Bergmann, son directeur général adjoint, finances.



Pour 2025, Dassault Systèmes vise une croissance du chiffre d'affaires total entre 6 et 8%, une marge opérationnelle en hausse de 70 à 100 points de base à entre 32,6 et 32,9%, ainsi qu'un BNPA dilué entre 1,36 et 1,39 euro.





