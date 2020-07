Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes affiche un CA IFRS au T2 de 1,07 milliards d'euros, réaffirme ses objectifs 2020 Reuters • 23/07/2020 à 07:27









23 juillet (Reuters) - DASSAULT SYSTÈMES DAST.PA : * CA TOTAL (IFRS) AU T2 EUR 1,07 BLNS VERSUS EUR 961,4 MLNS IL Y A UN AN * CA LOGICIEL (IFRS) AU T2 EUR 958,8 MLNS VERSUS EUR 847,4 MLNS IL Y A UN AN * BNPA (IFRS) AU T2 EUR 0,32 VERSUS EUR 0,51 IL Y A UN AN * MARGE OPÉRATIONNELLE (IFRS) AU T2 10,4% VERSUS 18,9% IL Y A UN AN * POSITION FINANCIÈRE NETTE AU 30 JUIN NÉGATIVE À EUR 2,2 MDS VERSUS NÉGATIVE À EUR 2,7 MDS AU 30 DÉCEMBRE * OBJECTIFS : CA TOTAL AU T3 ENTRE EUR 1,05 MDS ET EUR 1,08 MDS * OBJECTIFS : BAISSE DU CA LICENCES ET AUTRES VENTES DE LOGICIELS NON-IFRS D'ENVIRON -18% À -16% POUR 2020 À TAUX DE CHANGE CONSTANTS * OBJECTIFS : CROISSANCE DU CA LOGICIEL RÉCURRENT ENTRE 26% ET 27% POUR 2020 À TAUX DE CHANGE CONSTANTS * OBJECTIFS : MARGE OPÉRATIONNELLE NON-IFRS DE 29,3% À 29,4% POUR 2020 (VERSUS 29,5% ANNONCÉ PRÉCÉDEMMENT) * OBJECTIFS : TAUX D'IMPOSITION EFFECTIF NON-IFRS D'ENVIRON 25,2% POUR 2020 * NOUS RÉAFFIRMONS NOS OBJECTIFS POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2020 ET VISONS UN BNPA NON-IFRS D'ENVIRON 3,70 À 3,75 EUROS, CONTRE 3,65 EUROS EN 2019 - DIR FIN Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur DAST.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -1.54%