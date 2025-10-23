Dassault Systèmes abaisse son objectif annuel de CA
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 08:42
'Nous sommes déterminés à accroître notre marge opérationnelle', affirme Rouven Bergmann, directeur général adjoint finances, qui justifie néanmoins sa révision au vu de la trajectoire de croissance à l'issue des neuf premiers mois de l'année.
Au troisième trimestre, l'éditeur de logiciels d'entreprise a vu son BNPA non-IFRS progresser de 10% à taux de change constants (TCC), à 0,29 euro, et sa marge opérationnelle non-IFRS s'améliorer de 100 points de base à 30,1%.
Toujours à TCC, son chiffre d'affaires total a augmenté de 5% à 1,46 MdEUR, avec une hausse de 9% du CA récurrent. La plateforme 3DEXPERIENCE a constitué le moteur d'une croissance de 16% de la souscription, observée durant le trimestre.
Valeurs associées
|25,6400 EUR
|Euronext Paris
|-14,87%
A lire aussi
-
Tesla rappelle 63 619 Cybertrucks en raison d'un défaut d'éclairage et propose un correctif logiciel
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un contexte et de détails dans l'ensemble du document) Tesla TSLA.O rappelle ... Lire la suite
-
Sodexo a annoncé jeudi prévoir une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 1,5 et 2,5% en 2026, citant des défis dans ses activités aux États-Unis, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 3,3% sur 2025. Le groupe dit également anticiper ... Lire la suite
-
par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente jeudi avec une nouvelle avalanche de résultats de sociétés en Europe alors que les valorisations élevées ont poussé les investisseurs à prendre leurs bénéfices dans les ... Lire la suite
-
Le climat des affaires et celui de l'emploi "s'éclaircissent un peu" en France au mois d'octobre, les indicateurs les mesurant progressant respectivement d'un point et de trois points, a annoncé jeudi l'Insee. L'indicateur du climat des affaires gagne un point, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer