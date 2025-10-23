 Aller au contenu principal
Dassault Systèmes abaisse son objectif annuel de CA
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 08:42

Dassault Systèmes annonce réviser à la baisse son objectif de croissance du chiffre d'affaires ajusté à 4-6% (contre 6-8% précédemment) pour l'exercice 2025, tout en réaffirmant sa prévision de croissance annuelle du BNPA non-IFRS entre 7 et 10%.

'Nous sommes déterminés à accroître notre marge opérationnelle', affirme Rouven Bergmann, directeur général adjoint finances, qui justifie néanmoins sa révision au vu de la trajectoire de croissance à l'issue des neuf premiers mois de l'année.

Au troisième trimestre, l'éditeur de logiciels d'entreprise a vu son BNPA non-IFRS progresser de 10% à taux de change constants (TCC), à 0,29 euro, et sa marge opérationnelle non-IFRS s'améliorer de 100 points de base à 30,1%.

Toujours à TCC, son chiffre d'affaires total a augmenté de 5% à 1,46 MdEUR, avec une hausse de 9% du CA récurrent. La plateforme 3DEXPERIENCE a constitué le moteur d'une croissance de 16% de la souscription, observée durant le trimestre.

Valeurs associées

DASSAULT SYSTEMES
25,6400 EUR Euronext Paris -14,87%
