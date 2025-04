Dassault Systemes : -8% rechute sous 30,6E information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes dévisse de -8% et rechute sous 30,6E, une chute qui sanctionne la révision à la baisse de l'objectif de marge opérationnelle 2025 à 50-70 points de base contre 70-100 points de base, ce qui est perçu comme un 'warning' assez sévère.

Le cours s'enfonce brutalement sous le plancher des 31,8E du 7 et 9 avril 2025 puis 31,4E, le support majeur du 31/10 au 15/11/2024 : Dassault Systemes pourrait aller chercher le palier de soutien des 29,25E du 28 octobre ou 27/07/2020.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES 31,5700 EUR Euronext Paris -6,76%