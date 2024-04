Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Systemes: -5% rechute vers 36,7E information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 11:59









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes décroche de -5% et rechute vers 36,7E, effaçant ainsi tous ses gains depuis le 25/10/2023.

Le titre devrait refermer le 'gap' des 34,98E du 24/10 (après avoir refermé dès l'ouverture celui des 38,22E du 27/10/2023).





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -5.60%