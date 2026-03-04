Dassault Aviation vise la livraison de 40 Falcon et 28 Rafale en 2026
Le chiffre d'affaires Défense 2025 s'élève à 4 645 millions d'euros contre 3 965 millions d'euros en 2024. Le chiffre d'affaires Falcon 2025 s'inscrit à 2 775 millions d'euros contre 2 265 millions d'euros en 2024. Cette augmentation s'explique principalement par le nombre de Falcon livrés (37 contre 31 en 2024).
Le Rafale a confirmé son succès en 2025, avec la livraison du 300ème Rafale et la commande de 26 Rafale par la Marine indienne. L'activité Falcon a enregistré 31 commandes et 37 livraisons.
Les prises de commandes consolidées 2025 sont de 10 941 millions d'euros contre 10 869 millions d'euros en 2024. La part des prises de commandes à l'Export est de 89%. Les prises de commandes Défense 2025 s'élèvent à 8 290 millions d'euros contre 8 309 millions d'euros en 2024.
Le carnet de commandes s'établit à 46,6 milliards d'euros, comprenant 220 Rafale et 73 Falcon.
Le résultat opérationnel ajusté s'élève à 635 millions d'euros, en progression de 22% par rapport à 2024. Le résultat net ajusté atteint 1 061 millions d'euros. Ce résultat net comprend la surtaxe d'impôts en France de 96 millions d'euros (hors cette surtaxe le résultat net se serait élevé à 1 157 MEUR) précise le groupe.
La prévision pour 2026 est un chiffre d'affaires en hausse par rapport à celui de 2025, à 8,5 milliards d'euros, dont la livraison de 40 Falcon et 28 Rafale. "
