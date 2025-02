Dassault Aviation: teste le support oblique des 211E information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 13:23









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation subit un pullback sous 219E et retombe de -4% pour tester le support oblique des 211E (avec un plus bas en séance des 210,6E).

Un premier palier de soutien se dessine vers 208E (ex-résistance du 13 janvier, ex-support du 24 février) et le second vers 203,6E (support de la mi-janvier).





Valeurs associées DASSAULT AVIATION 212,40 EUR Euronext Paris -3,01%