Dassault Aviation teste en vol l'IA souveraine sur son Rafale

Dassault Aviation indique avoir testé en vol sur Rafale deux nouveaux algorithmes souverains d'intelligence artificielle, le premier ayant été développé par les ingénieurs de l'entreprise et le second en collaboration avec Thales/cortAIx.

"Le développement de ces nouvelles fonctions s'inscrit dans une démarche globale visant à intégrer dans le cockpit une IA maîtrisée et supervisée au service de l'équipage humain. Elles ont atteint un niveau de maturité qui les rend éligibles aux prochaines évolutions du Rafale", affirme le groupe.

Selon le constructeur français d'avions de combat et d'affaires, la mise en vol de ces fonctions démontre à nouveau ses compétences en matière d'intégration de l'IA dans les systèmes de combat.

"Ce savoir-faire suppose de maîtriser plusieurs problématiques propres à l'aéronautique militaire : la disponibilité et la qualité des données opérationnelles (réelles ou simulées), la capitalisation et la synergie des expertises métier, la frugalité des ressources sur une plateforme embarquée soumise à de fortes contraintes", souligne-t-il.