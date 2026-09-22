 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dassault Aviation teste en vol l'IA souveraine sur son Rafale
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 13:56
Ajouter Boursorama à vos sources

Dassault Aviation indique avoir testé en vol sur Rafale deux nouveaux algorithmes souverains d'intelligence artificielle, le premier ayant été développé par les ingénieurs de l'entreprise et le second en collaboration avec Thales/cortAIx.

"Le développement de ces nouvelles fonctions s'inscrit dans une démarche globale visant à intégrer dans le cockpit une IA maîtrisée et supervisée au service de l'équipage humain. Elles ont atteint un niveau de maturité qui les rend éligibles aux prochaines évolutions du Rafale", affirme le groupe.

Selon le constructeur français d'avions de combat et d'affaires, la mise en vol de ces fonctions démontre à nouveau ses compétences en matière d'intégration de l'IA dans les systèmes de combat.

"Ce savoir-faire suppose de maîtriser plusieurs problématiques propres à l'aéronautique militaire : la disponibilité et la qualité des données opérationnelles (réelles ou simulées), la capitalisation et la synergie des expertises métier, la frugalité des ressources sur une plateforme embarquée soumise à de fortes contraintes", souligne-t-il.

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
286,2000 EUR Euronext Paris -1,58%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
99,92 -0,10%
HAFFNER ENERGY
0,637 +20,64%
CAC 40
8 154,91 +0,20%
2CRSI
29,36 +2,80%
SOITEC
152,05 -1,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank