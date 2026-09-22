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Dassault Aviation teste 2 nouvelles IA souveraines en vol sur Rafale
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 11:56
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L'avionneur franchit une nouvelle étape dans l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) aux systèmes de combat du Rafale.

Dassault Aviation annonce avoir testé en vol sur Rafale 2 nouveaux algorithmes souverains d'intelligence artificielle, dont l'un développé en interne et l'autre en collaboration avec Thales/cortAIx.

Concrètement, ces fonctions visent à intégrer dans le cockpit une IA maîtrisée et supervisée, destinée à assister l'équipage humain.

Elles ont atteint un niveau de maturité qui les rend éligibles aux prochaines évolutions du Rafale, assure l'avionneur tricolore.

Le groupe souligne que leur intégration nécessite notamment de maîtriser la disponibilité et la qualité des données opérationnelles, réelles ou simulées, ainsi que les contraintes de ressources propres aux plateformes embarquées.

Ces travaux mobilisent également les expertises de Dassault Aviation en matière d'architecture et d'intégration de systèmes complexes.

Le titre Dassault Aviation recule de 0,15% ce matin à la Bourse de Paris mais signe une progression de l'ordre de 6% depuis le début de l'année.

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