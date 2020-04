Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation suspend ses Objectifs 2020, supprime sa proposition de dividende 2019 Reuters • 01/04/2020 à 18:13









PARIS, 1er avril (Reuters) - Dassault Aviation SA AVMD.PA : * A DÉCIDÉ DE SUSPENDRE SES OBJECTIFS 2020 EN RAISON DE LA CRISE PROVOQUÉE PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 * DASSAULT A DÉCIDÉ DE SUPPRIMER LA PROPOSITION DE DIVIDENDE 2019 * L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SE TIENDRA LE 12 MAI 2020 À HUIS CLOS Le communiqué: https://www.dassault-aviation.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2020/04/Dassault-Aviation-Communique-Financier.pdf Communiqué sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur AVMD.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées DASSAULT AVIA Euronext Paris -3.00%