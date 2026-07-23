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Dassault Aviation surpasse les attentes et prend de l'altitude
information fournie par AOF 23/07/2026 à 10:16
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(Zonebourse.com) - Le groupe a publié hier soir des résultats semestriels en nette progression, portés par la hausse des livraisons de Rafale Export. Le groupe confirme par ailleurs ses objectifs pour l'exercice 2026. Le marché est enthousiaste : le titre s'adjuge 8% à la Bourse de Paris.

Dassault Aviation a publié hier soir un bénéfice net de 496 MEUR au titre du 1er semestre 2026, en hausse de 28,5% par rapport à la même période un an plus tôt, surpassant le consensus S&P qui ciblait plus modestement 410 MEUR.

Hors surtaxe d'impôt sur les sociétés en France, le résultat net ajusté aurait même atteint 570 MEUR, souligne la société. De quoi faire grincer les dents d'Eric Trappier, le CEO : "Cette taxe est lourde et même si on ne se plaint pas, il faudrait que cette frénésie d'impôts baisse" a-t-il expliqué en substance à l'occasion de la présentation des résultats à la presse.

Selon le dirigeant, la pression fiscale qui s'exerce sur les groupes nationaux étouffe la compétitivité et pousse de nombreuses entreprises non dépendantes de contrats avec l'Etat français, a délocaliser.

Néanmoins, les chiffres du groupe restent largement dans le vert, comme en témoigne le bénéfice net par action ajusté de 6,42 EUR, en hausse de 30% en un an.

De son côté, le chiffre d'affaires ajusté a progressé de 46% à 4,15 MdsEUR, dépassant aussi le consensus (3,47 MdsEUR) Cette croissance est principalement liée à la livraison de 12 Rafale, dont 10 à l'Export, contre 7 un an plus tôt, ainsi qu'à une hausse des revenus de développement et de support.

Le résultat opérationnel ajusté a atteint 330 MEUR ( 83,1%) avec une marge opérationnelle ajustée de 7,9% du CA, contre 6,3% un an auparavant, tandis que la trésorerie disponible atteint 10 099 MEUR au 30 juin 2026, contre 9 415 MEUR à fin 2025, principalement grâce aux acomptes reçus sur les commandes Rafale Export.

Enfin, les prises de commandes se sont élevées à 2 878 MEUR, contre 8 075 MEUR un an plus tôt, une comparaison pénalisée par l'enregistrement au premier semestre 2025 de la commande de 26 Rafale Marine par l'Inde. Le carnet de commandes reste à un niveau élevé de 45 359 MEUR au 30 juin 2026.

Pour 2026, Dassault Aviation confirme sa guidance. Le groupe vise toujours un chiffre d'affaires en hausse par rapport à 2025, de l'ordre de 8,5 MdsEUR, avec la livraison de 40 Falcon et 28 Rafale.

L'avis des analystes

Réagissant à cette publication, Oddo BHF confirme son conseil "neutre" sur le titre avec un objectif de cours abaissé de 365 à 350 EUR.

Si l'analyste met en avant des résultats nettement supérieurs aux attentes, il estime que plusieurs moteurs de cette performance relèvent d'effets de phasage qui ne devraient pas se reproduire au second semestre. Il précise aussi que la visibilité reste élevée dans les activités militaires, mais que la supply chain demeure le principal facteur de blocage.

Oddo BHF relève finalement de 2,5% son estimation de BPA 2026, tout en abaissant légèrement son objectif de cours à 350 EUR, le de-rating du secteur pesant sur sa valorisation.

De son côté, Berenberg confirme son conseil "conserver" sur le titre, assorti d'un objectif de cours relevé de 310 à 325 EUR. Le courtier salue lui aussi les résultats surpassant les attentes et estime que les objectifs annuels apparaissent désormais "nettement moins risqués après cette publication". Le broker relève de 4,6% son estimation d'EBIT 2026 et anticipe une amélioration des revenus de la division Défense.

Le bureau d'études met également en avant un book-to-bill de 1,8x dans les Falcon, tout en rappelant que les difficultés de la chaîne d'approvisionnement demeurent un risque pour les livraisons futures.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 23/07/2026 à 10:16:00.

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