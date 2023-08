Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation: support préservé à 171E information fournie par Cercle Finance • 16/08/2023 à 10:02









(CercleFinance.com) - Après sa rechute de 5% de vendredi -suite au comblement du 'gap' de 180,2E- Dassault Aviation a retrouvé un support à 171E, dont l'enfoncement pourrait ramener le titre de l'avionneur vers les 166,3E du 21 juillet.





Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris +0.64%