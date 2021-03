Dassault Aviation : Succès du vol inaugural du Falcon 6X

Succès du vol inaugural du Falcon 6X

Saint-Cloud, France, le 10 mars 2021 - Ce jour, à Bordeaux-Mérignac, le tout nouveau Falcon 6X a réalisé avec succès son premier vol, démontrant ainsi la maturité du programme et ouvrant la voie à la campagne d'essais préalable à la certification.

« Le vol d'aujourd'hui marque un nouveau jalon majeur dans l'histoire de Dassault Aviation, d'autant plus remarquable qu'il démontre la résilience de notre entreprise et de tous ses partenaires face à la pandémie de la covid 19, s'est félicité Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation. Nous dédions ce vol à Olivier Dassault, tragiquement décédé il y a trois jours. Pilote qualifié sur Falcon, il incarnait magnifiquement la passion de sa famille pour l'aviation ».

« Le 6X est le dernier exemple en date de l'union entre les hautes technologies issues du militaire et l'expertise de l'aviation d'affaires, qui fait la singularité et la force de Dassault Aviation. Les capacités du 6X en termes d'efficience, de performances et de sécurité établissent une nouvelle référence sur le segment des jets d'affaires à long rayon d'action. Cet avion définit également un nouveau standard en matière de confort et d'espace cabine, comme le souhaitent nos clients », a ajouté Eric Trappier.

Avec à ses commandes les pilotes d'essai Bruno Ferry et Fabrice Valette, le premier 6X de série (S/N 01) a décollé de l'usine Dassault Aviation de Bordeaux-Mérignac à 14 h 45. Ce premier vol, de près de deux heures trente, s'est déroulé conformément au plan d'essai, qui visait à tester les qualités de pilotage, la réponse des moteurs et le comportement d'autres systèmes de bord. L'avion a atteint 40 000 ft (env. 12 200 m) et une vitesse de croisière de Mach 0,80.

« Le vol s'est passé exactement comme nos modèles l'avaient prédit. De mon point de vue de pilote, cet avion se comporte comme toute la lignée Falcon, c'est-à-dire avec précision, offrant d'excellentes sensations de pilotage en toutes circonstances, a déclaré Bruno Ferry. Fabrice et moi-même sommes honorés d'avoir réalisé le vol inaugural du dernier-né de la fabuleuse famille Falcon ».

Ce premier exemplaire de série effectuera d'autres tests pendant son acheminement jusqu'au Centre d'essai en vol de Dassault Aviation à Istres, près de Marseille, où aura lieu la majeure partie du programme d'essais. Les deux autres 6X affectés au développement (S/N 02 et 03) devraient prendre l'air dans les prochains mois.

* * *

À PROPOS DU FALCON 6X :

Le Falcon 6X est la nouvelle référence de l'aviation d'affaires en termes de confort et de productivité en cabine. Avec 1,98 m sous plafond et 2,58 m de large, la section de cabine du 6X fait de cet appareil le premier jet d'affaires à fuselage ultra large du marché.

Le 6X domine le segment des jets d'affaires à long rayon d'action. Avec une autonomie de vol intercontinentale de 5 500 nm (10 186 km), il peut relier sans escale Londres et Hong Kong ou Los Angeles et Moscou. Il est doté d'une version avancée du système de commandes de vol numériques introduit pour la première fois à bord du Falcon 7X et optimisé pour le 8X. Le système de vision combinée FalconEye est monté en standard, afin d'offrir un niveau optimum de sécurité et de représentativité situationnelle lors d'approches dans l'obscurité ou par météo dégradée. À l'instar de tous les Falcon, le 6X offrira une grande flexibilité d'emploi, grâce notamment à sa capacité d'approche à forte pente sur piste courte.

L'avion est équipé de deux réacteurs Pratt & Whitney PW812D de nouvelle génération, permettant un taux de réduction significatif de la consommation carburant et des émissions carbone.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2020, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 5,5 milliards d'euros. Le Groupe compte 12 440 collaborateurs. dassault-aviation.com

CONTACTS PRESSE :

Communication institutionnelle

Stéphane Fort - Tél +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand - Tél +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

Communication Falcon

Vadim Feldzer - Tél +33 (0)1 47 11 44 13 - vadim.feldzer@dassault-aviation.com

Photos HD : mediaprophoto.dassault-aviation.com

Vidéos HD : mediaprovideo.dassault-aviation.com

NB : de nouvelles images du premier vol seront progressivement intégrées dans ces bases de données photos et vidéos à votre disposition.

Pièce jointe