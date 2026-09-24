Dassault Aviation signe un protocole d'accord avec l'AED Cluster Portugal

Le groupe français, au nom de ses partenaires dans le programme Rafale Thales et Safran, a signé un protocole d'accord avec l'AED Cluster Portugal, l'association nationale des industries aéronautiques, spatiales et de défense.

Cette signature doit permettre d'explorer les opportunités de coopération industrielle entre la filière du Rafale et l'écosystème portugais, dans le cadre du remplacement de la flotte de F-16 (Lockheed Martin) de l'Armée de l'air portugaise.

Cet accord s'inscrit dans la continuité de l'offre officielle relative au Rafale, remise par les industriels au gouvernement et à l'Armée de l'air portugaise en juillet dernier. A travers ce partenariat, les membres de l'équipe Rafale, déjà présents sur le territoire national, entendent consolider leurs liens avec les acteurs industriels locaux. Le protocole vise à appuyer le développement économique du Portugal tout en renforçant sa souveraineté industrielle et de défense.