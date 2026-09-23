Dassault Aviation signe un accord de coopération

avec l’AED Cluster Portugal

(Saint Cloud, France - Lisbonne, Portugal - le 23 Septembre 2026) – Dassault Aviation, au nom de ses partenaires du programme RAFALE, Thales et Safran, a signé avec l’AED Cluster Portugal, l’association portugaise des industries aéronautiques, spatiales et de défense, un protocole d’accord visant à explorer les domaines de coopération potentiels entre les partenaires du programme RAFALE et le secteur industriel portugais, dans le cadre du renouvellement de la flotte de F-16 de l’Armée de l’air portugaise.

La signature de cet accord, qui a eu lieu à l'ambassade de France en présence de Son Excellence l'ambassadeur de la République française au Portugal, M. Asvazadourian, fait suite à la remise officielle d'une offre RAFALE au gouvernement portugais ainsi qu’à l'Armée de l'air portugaise en juillet 2026.

Ce protocole d'accord témoigne de la volonté des partenaires du programme RAFALE déjà implantés dans le pays de s'appuyer sur les relations existantes et d'approfondir la coopération avec l'AED et les partenaires industriels portugais, afin de dynamiser l'économie portugaise et de renforcer la souveraineté du pays.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils (dont 2 800 Falcon) livrés dans plus de 90 pays depuis 110 ans, Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, la production, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2025, Dassault Aviation comptait environ 15 000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 milliards d’euros. dassault-aviation.com

À PROPOS DE AED CLUSTER PORTUGAL :

AED Cluster Portugal est l'association nationale des industries aéronautiques, spatiales et de défense, officiellement reconnue par le gouvernement portugais. Comptant plus de 180 membres, parmi lesquels des entreprises, des universités et des instituts de recherche, ce cluster a pour mission de promouvoir la compétitivité et la croissance durable dans ces secteurs stratégiques. Grâce à des initiatives de coopération, d'innovation et d'internationalisation, AED Cluster Portugal s'efforce de renforcer la position du pays au sein des chaînes de valeur mondiales et de contribuer au développement économique national.

CONTACTS PRESSE :

DASSAULT AVIATION

Communication institutionnelle

Stéphane Fort +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

Communication Défense

Nathalie Bakhos +33 (0)1 47 11 84 12 - nathalie-beatrice.bakhos@dassault-aviation.com

Photos HD : mediaprophoto.dassault-aviation.com

Vidéos HD : mediaprovideo.dassault-aviation.com

AED CLUSTER PORTUGAL

Communication et Marketing

Márcia Campana +351 938 840 820 – marcia.campana@aedportugal.pt

Pièce jointe