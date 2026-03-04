Dassault Aviation, Scor... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -

(AOF) - Carbios

Le spécialiste des technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles indique faire face depuis plusieurs mois à une campagne de déstabilisation et conteste l'ensemble des accusations formulées à l'encontre de la société et de ses dirigeants dans le cadre de procédures engagées par un ancien dirigeant.

Dassault Aviation

Le chiffre d'affaires a atteint 7,4 milliards d'euros en 2025, avec 26 Rafale livrés (pour un objectif de 25) et 37 Falcon (pour 40 prévus). Le chiffre d'affaires Défense 2025 s'élève à 4 645 millions d'euros contre 3 965 millions d'euros en 2024. Le chiffre d'affaires Falcon 2025 s'inscrit à 2 775 millions d'euros contre 2 265 millions d'euros en 2024. Cette augmentation s'explique principalement par le nombre de Falcon livrés (37 contre 31 en 2024).

Entech

Entech et EDF (gestionnaire du réseau électrique des îles d'Ouessant, de Molène et de Chausey) ont signé un partenariat pour le déploiement de solutions de stockage sur ces trois îles du Ponant.

Euroapi

Au cours de l'exercice 2025, les revenus d'Euroapi ont reculé de 7%, à 848,2 millions d'euros, tandis que l'Ebitda s'est sensiblement amélioré en passant de -43,6 millions d'euros, à +9,9 millions d'euros.

GL Events

Le groupe intégré des métiers de l'évènement communiquera ses résultats annuels.

GTT

Le groupe GTT a déposé 68 demandes de brevet auprès de l'INPI en 2025, se classant ainsi à la première place des ETI déposantes.

Implanet

Implanet a reçu une bonne nouvelle des Etats-Unis, où les autorités sanitaires ont homologué sa gamme de cages 3D-Swingo.

JCDecaux

JCDecaux SE annonce que sa filiale JCDecaux Amérique du Nord a été choisie, à l'issue d'un processus d'appel d'offres, pour la concession publicitaire de l'aéroport international de Denver (DEN) pour une durée de 10 ans.

Planisware

La société a annoncé le lancement d'un programme de rachats d'actions d'un montant maximum de 10 millions d'euros.

Scor

Les revenus d'assurance P&C s'établissent à 1 795 millions d'euros au 4ème trimestre, en baisse de -1,6 % à taux de change constants (en baisse de 7,0 % à taux de change courants) par rapport au 4ème trimestre 2024.