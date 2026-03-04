 Aller au contenu principal
Dassault Aviation, Scor... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 04/03/2026 à 09:17

(AOF) - Carbios

Le spécialiste des technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles indique faire face depuis plusieurs mois à une campagne de déstabilisation et conteste l'ensemble des accusations formulées à l'encontre de la société et de ses dirigeants dans le cadre de procédures engagées par un ancien dirigeant.

Dassault Aviation

Le chiffre d'affaires a atteint 7,4 milliards d'euros en 2025, avec 26 Rafale livrés (pour un objectif de 25) et 37 Falcon (pour 40 prévus). Le chiffre d'affaires Défense 2025 s'élève à 4 645 millions d'euros contre 3 965 millions d'euros en 2024. Le chiffre d'affaires Falcon 2025 s'inscrit à 2 775 millions d'euros contre 2 265 millions d'euros en 2024. Cette augmentation s'explique principalement par le nombre de Falcon livrés (37 contre 31 en 2024).

Entech

Entech et EDF (gestionnaire du réseau électrique des îles d'Ouessant, de Molène et de Chausey) ont signé un partenariat pour le déploiement de solutions de stockage sur ces trois îles du Ponant.

Euroapi

Au cours de l'exercice 2025, les revenus d'Euroapi ont reculé de 7%, à 848,2 millions d'euros, tandis que l'Ebitda s'est sensiblement amélioré en passant de -43,6 millions d'euros, à +9,9 millions d'euros.

GL Events

Le groupe intégré des métiers de l'évènement communiquera ses résultats annuels.

GTT

Le groupe GTT a déposé 68 demandes de brevet auprès de l'INPI en 2025, se classant ainsi à la première place des ETI déposantes.

Implanet

Implanet a reçu une bonne nouvelle des Etats-Unis, où les autorités sanitaires ont homologué sa gamme de cages 3D-Swingo.

JCDecaux

JCDecaux SE annonce que sa filiale JCDecaux Amérique du Nord a été choisie, à l'issue d'un processus d'appel d'offres, pour la concession publicitaire de l'aéroport international de Denver (DEN) pour une durée de 10 ans.

Planisware

La société a annoncé le lancement d'un programme de rachats d'actions d'un montant maximum de 10 millions d'euros.

Scor

Les revenus d'assurance P&C s'établissent à 1 795 millions d'euros au 4ème trimestre, en baisse de -1,6 % à taux de change constants (en baisse de 7,0 % à taux de change courants) par rapport au 4ème trimestre 2024.

Valeurs associées

CARBIOS
8,5350 EUR Euronext Paris +8,45%
DASSAULT AVIATION
347,0000 EUR Euronext Paris +4,83%
ENTECH
9,4800 EUR Euronext Paris +6,04%
EUROAPI
1,4860 EUR Euronext Paris -23,95%
GL EVENTS
30,9500 EUR Euronext Paris -0,32%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
197,3500 EUR Euronext Paris +1,52%
IMPLANET
0,2300 EUR Euronext Paris +1,77%
JCDECAUX
16,3200 EUR Euronext Paris -0,55%
PLANISWARE
16,3200 EUR Euronext Paris +3,55%
SCOR
30,2600 EUR Euronext Paris +4,34%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 04/03/2026 à 09:17:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

